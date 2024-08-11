هذه الحالة العامة لحرائق الغابات

تواصل فرق الإطفاء التابعة لمصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد تدخلاتها الميدانية، من أجل إخماد كل الحرائق المسجلة في الغطاء الغابي والنباتي، عبر عدد من ولايات الوطن لا سيما الشرقية.

وحسبما أفاد به بيان لذات المصالح، فإنه وإلى غاية الساعة التاسعة والنصف من صبيحة اليوم، تستمر عمليات الإخماد بإشراف مباشر من المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، الذي حل أمس بولاية تيزي وزو، للوقوف ميدانيا على العملية.

وتستمر عملية الإخماد – يفصل البيان - بكل من غابات آيت فراح إمربطن وبعزوزة ببلدية الأربعاء نايث إيراثن، بتيزي وزو، وكذلك حريق غابة بقراريث ثوريث موسى ببلدية الأربعاء آيت محمود، فيما تتواصل عملية الحراسة على مستوى غابة بمنطقة تخوخت بالطريق الوطني رقم 30، بذات البلدية.

وبولاية بجاية، تستمر عملية إخماد كل من حريق غابة باقمون أوقردوش ببلدية أدكار، وكذا حريق غابة بوغيدن ببلدية برباشة.

وبولاية سوق أهراس، تواصل فرق الإطفاء جهودها، لإخماد حريق غابة بمشتة محبوبة ببلدية المشروحة.

وتستمر عملية الحراسة بولاية سكيكدة، وذلك على مستوى غابة بمنطقة بني سعيد ببلدية القل، بعد إطفاء الحريق.

أما في غرب البلاد، وبولاية تسيمسيلت، تقوم مصالح الحماية المدنية بحراسة غابة بالمكان المسمى بوزقزة ببلدية سيدي العنتري، بعد سيطرتها على الحريق وإطفائه.

وحسب بيان سابق لذات المصالح، نشرته ليلة أمس السبت، فقد تم تسخير لإطفاء هذه الحرائق، 184 شاحنة تدخل، 10 سيارات إسعاف، و10 مركبات قيادة، و7 طائرات إطفاء من نوع AT802، إلى جانب تجنيد 826 عون بمختلف الرتب.

وللتذكير، فقد سخرت السلطات العليا هذا العام، 12 طائرة إطفاء متخصصة في مكافحة الحرائق، طائرات مسيّرة للرصد والتتبع، وإمكانيات مادية وبشرية هامة، لتدعيم القدرات الوطنية في مجال مجابهة الظاهرة، التي كلفت البلاد خلال السنوات الأخيرة خسائر كبيرة في الأرواح، ناهيك عن تلك المتعلقة بآلاف الهكتارات من الغطاء الغابي والنباتي.