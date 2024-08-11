"يونيسف" تدعو إلى حماية المدارس في غزة

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم، أنه يجب حماية المدارس والملاجئ، ويجب أن يتوقف العنف ضد الأطفال في قطاع غزة.

جاء هذا التصريح في أعقاب المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، فجر أمس السبت، وذلك بعد قصف طيران الاحتلال مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي "الدرج"، شرقي مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 100 مواطن وإصابة المئات.

وقالت يونيسف، عبر صفحتها على منصة "إكس"، "إن تقارير مروعة وردت عن هجوم على مدرسة في غزة تؤوي نازحين، وأنباء عن (استشهاد) وإصابة أطفال في مكان اعتقدوا أنه آمن". يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد أكدت في شهر جوان الماضي أن قتل الأطفال في غزة والدمار في القطاع لن يجلبا السلام للأطفال أو المنطقة، مشددة على أن وقف إطلاق النار هو الحل الوحيد.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39790 فلسطينيا وإصابة 91702 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.