برباري: على الشعب الجزائري الافتخار بنتائج البعثة الجزائرية

وصف الأمين العام للجنة الأولمبية الجزائرية ورئيس البعثة الجزائرية في أولمبياد باريس 2024، خير الدين برباري، حصيلة الجزائر في الألعاب الأولمبية بـ "التاريخية" كونها عادلت من حيث الميداليات، أفضل حصيلة تحققت في تاريخ المشاركة الجزائرية في الأولمبياد والتي كانت في دورة أطلنطا 1996.

وكتب برباري في منشور على حسابه الرسمي على الفايسبوك "أكتب يا تاريخ، جمال سجاتي يفوز بميدالية برونزية تضاف إلى ميداليتين ذهبيتين تجعلنا أمام حصيلة تاريخية بمعادلة أحسن مشاركة في تاريخ الأولمبياد"

ودعا الأمين العام الأسبق لاتحادية الدراجات في ذات المنشور، الشعب الجزائري للافتخار بما حققته البعثة الجزائرية وانجازات الأبطال والبطلات على حد قوله.

ثم عاد برباري وأكد في تصريحات صحفية أن اللجنة الأولمبية وفقت إلى حد بعيد في تشريف التزاماتها تجاه الشعب الجزائري عندما راهنت على العودة من باريس بثلاث ميداليات وهو ما تحقق عبر ميداليات نمور وخليف وسجاتي.

هذا وإن عادلت الجزائر حصيلتها من الميداليات في باريس بتلك التي تحققت في أطلنطا 1996 إلا أنها تراجعت في الترتيب العام بثلاث مراكز (المركز 34 في أطلنطا مقابل المركز 37 في باريس) وهذا قبل يوم عن نهاية المنافسة الرسمية وتبقى المقارنة بما حققته البعثة الجزائرية قبل 28 سنة غير عادل تماما في ظل فارق الامكانات المادية والتفاوت في ظروف التحضير وفوق كل هذا التأثير المباشر للظروف السياسية والأمنية التي عاشتها الجزائر في تلك الفترة.