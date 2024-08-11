تسليم مصنع "كيا الجزائر" للمجمع العمومي "إيميتال"

تسلّمت المؤسسة العمومية "فوندال" التابعة لمجمع "إيميتال"، صبيحة اليوم الأحد، مصنع تركيب السيارات "كيا الجزائر" بباتنة، على أمل استئناف نشاطه في المستقبل القريب.

وحسب ما أفاد به بيان صادر عن مصالح ولاية باتنة، عبر صفحتها الرسمية على "فايسبوك"، فقد أشرف المسؤول التنفيذي الأول عن الولاية، محمد بن مالك، على مراسم تسليم المصنع، الأخير الذي جاء قرار مصادرته وهو المملوك سابقا لعائلة العرباوي، وذلك بناء على مخرجات الدورة الأخيرة لاجتماع مجلس مساهمات الدولة، الذي أعلن عن مصادرة 23 مصنعا وذلك بموجب أحكام قضائية.

ويعوّل على مصنع "كيا الجزائر"، أن يساهم في دعم جهود الدولة في بعث صناعة حقيقية للسيارات، والقضاء على الأزمة التي تعيشها السوق الوطنية منذ أكثر من 05 سنوات.

للتذكير، فقد أغلق مصنع "كيا الجزائر" أبوابه، في شهر ماي من عام 2020، مع تسريح عماله البالغ عددهم قرابة 1200 عامل، وذلك عقب الإعلان عن نفاد الأجزاء الموجهة للتركيب.