حجز مهلوسات في المسيلة

تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالمسيلة من إحباط محاولة تهريب 3945 كبسولة مهلوسة.

وجاء في بيان للمديرية العامة للجمارك، اليوم الأحد، أنه “تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالمسيلة من إحباط محاولة تهريب بضاعة محظورة تمثلت في 3945 كبسولة مهلوسة".

وحسب ذات المصدر، تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك ببرج بوعريريج من حجز 2364 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والسعة.

وأسفرت العمليتان عن توقيف أربعة أشخاص من بينهم امرأة وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، كما تم حجز مركبة سياحية وأخرى نفعية استعملتا في التهريب، يضيف البيان.