الألماس في انتظار خليف

تعهد المدير العام لمحلات "لوكسوري شوب ديزاد" المتخصصة في بيع أفخم علامات وماركات ساعات اليد بالجزائر بتقديم هدية فاخرة للبطلة ايمان خليف نظير تتويجها الرائع بذهبية الملاكمة في أولمبياد باريس.

وكتب المدير العام لمحلات "لوسكوري شوب ديزاد" في الحساب الرسمي لشركته على "الفايسبوك" والتي يضم أكثر من 860 ألف مشترك "ساعة سويسرية مرصعة بأحد عشر حجر ألماس ستكون من نصيبك إيمان... المدير العام"

بدوره أعلن قادة شافي رئيس جمعية "راديوز" عبر فيديو وبحضور عدد من اللاعبين الدولين السابقين يتقدمهم النجم لخضر بلومي عن تكريم الملاكمة الجزائرية بطاقم من الذهب.

هذا وتعود ايمان خليف إلى الجزائر غدا الاثنين في حدود منتصف النهار مرفوقة بالبطلة كايليا نمور وجمال سجاتي ومن المقرر أن يحظي الثلاثي باستقبال رسمي وشعبي في القاعة الشرفية لمطار هواري بومدين.