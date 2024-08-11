جنود الاحتياط يكذبون قادة الاحتلال الصهيوني

بعث ضباط صهاينة رسالة لقائد أركان جيش الاحتلال، كشفت فحواها اليوم، القناة الـ 14 .

وعكس ما يروجه النتيناهو وقادة الجيش، فإنه حسب هؤلاء النصر لا يزال بعيد المنال في غزة. وقال أصحاب الرسالة "نحن مندهشون إزاء تصريحات متكررة من رتب عسكرية رفيعة بأن النصر قريب".

وأضافوا في وثيقتهم " نحن الذين أتينا من الميدان نعلم جيدا أن الوضع لا يزال بعيدا عن النصر، فلا تزال لدى العدو قدرات عابرة للحدود ومسيرات".

كما كذب الضباط مزاعم قادة الاحتلال فيما تعلق بتدمير الأنفاق، فأكدوا وفقا لما شاهدوه في الميدان "لا تزال لدى العدو بنية تحتية ضخمة للأنفاق".