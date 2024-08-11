البحرين تتجاوز الجزائر

اعتلت دولة البحرين صدارة الدول العربية في اللائحة النهائية للميداليات في أولمبياد باريس 2024 كما ارتقت بالمناسبة للمركز الـ 31 في الترتيب العام.

ومنح المصارع البحريني أحمد تازدينوف بفضل تتويجه اليوم بذهبية وزن 97 كيلو - مصارعة حرة بلاده ريادة الدول العربية برصيد ذهبيتين وفضية وبرونزية على حساب الجزائر التي تراجعت للمركز الثاني عربيا والمركز الـ 38 في الترتيب العام بذهبيتين وبرونزية واحدة.

وقبل ساعات عن نهاية المنافسة الرسمية للأولمبياد لازالت الصين تتصدر جدول الترتيب العام بـ 91 ميدالية منها 40 ميدالية ذهبية مقابل 38 ذهبية للولايات المتحدة التي حلت في المركز الثاني فيما تحتل دولة كينيا صدارة الدول الإفريقية برصيد 11 ميدالية (4 ذهبية 2 فضية و5 برونزية).