أرقام تؤكد تعافي "جازي"

بلغت قيمة استثمارات المتعامل العمومي للهاتف النقال "جازي" 14,6 مليار دج منذ بداية السنة الجارية 2024، أي بزيادة قدرها 5,6 بالمائة على أساس نصف سنوي، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان لهذه المؤسسة.

وفي بيانها كشفت الشركة عن "تخصيص 6,3 مليار دج للاستثمار خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية، ليصل بذلك إجمالي استثماراتها منذ بداية السنة إلى 14,6 مليار دج، مسجلة بذلك زيادة نصف سنوية تقدر بـ 5,6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023".

كما حقق المتعامل العمومي خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية رقم أعمال بقيمة 27,9 مليار دج، مسجلا زيادة قدرها 10,6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، وفق ما ورد في البيان.

وشهد عدد زبائن "جازي" خلال الفترة المذكورة "ارتفاعا معتبرا" ليصل إلى 16,2 مليون زبون، بزيادة قدرها 5,7 بالمائة مقارنة بالثلاثي الثاني من 2023.

وكشف متعامل الهاتف النقال في بيانه عن تحقيقه "نموا قويا برقم مزدوج" بعد عامين من شراء الصندوق الوطني للاستثمار لجميع أسهمه "تقريبا" في أوت من سنة 2022، حيث يعد هذا الأداء حسبه "غير مسبوق لم تحققه الشركة منذ أكثر من 10 سنوات".

ومنذ أوت 2022، ارتفعت قيمة رقم الأعمال بنسبة 18,4 بالمائة مما أدى إلى تحقيق إيرادات إضافية بنحو 17 مليار دج في حين ارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب وإطفاء الديون والاستهلاك بنسبة 19,7 بالمائة.

وخلال الفترة ذاتها، عززت جازي قاعدة زبائنها بأكثر من 1,6 مليون مشترك، فيما ارتفعت الاستثمارات "بشكل ملحوظ" من متوسط سنوي قدره 15 مليار دج إلى أكثر من 25 مليار دج.

وهو الأمر الذي أدى إلى تحسين سرعة الإنترنت بنسبة 91 بالمائة وتوسيع تغطية السكان بشبكة الجيل الرابع بنسبة 19,7 نقطة، وكذا توسيع الشبكة التجارية من خلال افتتاح 15 متجرا جديدا منها حوالي عشرة في ولايات الجنوب الكبير، وفقا للبيان