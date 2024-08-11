"الجرائم في غزة لم تشهد لها الإنسانية مثيلا"

أصدرت وزارة الخارجية والجالية، اليوم، بيانا، شجبت فيه المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني في مدرسة التاعبين بغزة.

وجاء في البيان "تدين الجزائر بأشد العبارات وببالغ القوة المجزرة الوحشية التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق المدنيين العزل الذين التجأوا إلى مدرسة التابعين بغزة فراراً من آلة الموت والبطش التي تطاردهم وتزهق أرواحهم حتى وهم عاكفون لتأدية صلواتهم".

ووصفت الوزارة في وثيقتها بالجريمة الشنيعة "التي تعد جريمة ضد الإنسانية بكافة المعايير والمقاييس تأتي لتُثقل السجل الدموي للعدوان الصهيوني من جرائم الإبادة الثابتة وجرائم الحرب الأكيدة والجرائم ضد الإنسانية الموثقة التي لم تشهد لها الإنسانية مثيلاً منذ الحرب العالمية الثانية."