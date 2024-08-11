جامع الجزائر يوظف في هذه الرتب

أعلنت المدرسة الوطنيّة العليا للعلوم الإسلامية "دار القرآن"، بجامع الجزائر، فتح باب الترشح للتوظيف عن طريق التكفل بعد عملية النقل، بعنوان سنة 2024.

وجاء في بيان المدرسة الوطنية المنشور عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، اليوم الأحد، أن فتح باب الترشح للتوظيف يشمل الرتب "متصرف رئيسي، مهندس دولة في الإعلام الآلي، مهندس دولة في الإحصاء، متصرف محلل، متصرف، تقني سامي في الإعلام الآلي، محاسب إداري رئيسي وكاتب مديرية رئيسي". فعلى الموظفين التابعين لمؤسسات عمومية والراغبين بالتوظيف على سبيل النقل، إيداع الملفات في المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية الكائن مقرها بجامع الجزائر –المحمدية – البوابة رقم 14.

ويحتوي ملف الترشح على طلب خطي يتضمن رقم الهاتف والبريد الإلكتروني والعنوان، نسخة من مقرر الترسيم في الرتبة، نسخة من السيرة الذاتية وشهادة الإقامة. كما أشارت المصالح ذاتها، إلى أن إيداع أو إرسال الملفات، يكون في أجل أقصاه 20 يوما ابتداء من تاريخ 11 أوت، مؤكدة أن التوظيف يتم عن طريق النقل بعد دراسة الملفات وإجراء مقابلة مع لجنة مختصة.