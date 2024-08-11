آخر الأخبار
إشتراك دخول
أخبار الوطن

بلاغ هام للمسافرين عبر النقل البحري

11 أوت 2024 ()
+ -

أعنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم الأحد، عن تعديل طرأ على برنامج رحلاتها.

وجاء في بيان لذات المؤسسة، عبر حسابها "فيسبوك"، أن التعديل مس برنامج الرحلات التالية:

- تأجيل رحلة وهران _ مرسيليا المبرمجة يوم 13 أوت إلى يوم 17 أوت على الساعة 11:00 صباحا على متن سفينة طاسيلي 2.

- تأجيل رحلة مرسيليا _ سكيكدة المبرمجة يوم 15 أوت إلى يوم 18 أوت على الساعة 17:00 مساءا على متن سفينة طاسيلي 2.

- تقديم توقيت رحلة اليكانتي_ وهران المبرمجة يوم 15 أوت إلى الساعة 11:00 صباحا عوضا عن الساعة 19:00 مساءا .

- تقديم رحلة وهران _ اليكانتي المبرمجة يوم 16 أوت  إلى يوم 15 أوت على الساعة 22:00 مساءا على متن سفينة طاسيلي 2.

- تقديم رحلة اليكانتي _ وهران المبرمجة يوم 17 أوت إلى يوم 16 أوت على الساعة 19:00 مساءا على متن سفينة طاسيلي 2.

- تغيير توقيت رحلة مرسيليا_ وهران المبرمجة يوم 20 أوت إلى الساعة 16:00 مساءا عوضا عن الساعة 12:00 زوالا على متن سفينة طاسيلي 2.

- تغيير وجهة رحلة سكيكدة _ جينوفا المبرمجة يوم 17 أوت  إلى رحلة سكيكدة _ مرسيليا يوم 19 أوت على الساعة 15:00 مساءا على متن سفينة طاسيلي 2.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    عامل نظافة ببريان يعيد نصف مليار لصاحبه

    7391 قراءة
  • 3

    أبطال الجزائر يعودون إلى أرض الوطن (فيديو)

    4809 قراءة
  • 4

    رقعة الحرائق تتّسع بعدة ولايات

    4327 قراءة
  • 5

    حالة ترقب تسبق إعلان تبون "التزاماته"

    2987 قراءة