بلاغ هام للمسافرين عبر النقل البحري

أعنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم الأحد، عن تعديل طرأ على برنامج رحلاتها.

وجاء في بيان لذات المؤسسة، عبر حسابها "فيسبوك"، أن التعديل مس برنامج الرحلات التالية:

- تأجيل رحلة وهران _ مرسيليا المبرمجة يوم 13 أوت إلى يوم 17 أوت على الساعة 11:00 صباحا على متن سفينة طاسيلي 2.

- تأجيل رحلة مرسيليا _ سكيكدة المبرمجة يوم 15 أوت إلى يوم 18 أوت على الساعة 17:00 مساءا على متن سفينة طاسيلي 2.

- تقديم توقيت رحلة اليكانتي_ وهران المبرمجة يوم 15 أوت إلى الساعة 11:00 صباحا عوضا عن الساعة 19:00 مساءا .

- تقديم رحلة وهران _ اليكانتي المبرمجة يوم 16 أوت إلى يوم 15 أوت على الساعة 22:00 مساءا على متن سفينة طاسيلي 2.

- تقديم رحلة اليكانتي _ وهران المبرمجة يوم 17 أوت إلى يوم 16 أوت على الساعة 19:00 مساءا على متن سفينة طاسيلي 2.

- تغيير توقيت رحلة مرسيليا_ وهران المبرمجة يوم 20 أوت إلى الساعة 16:00 مساءا عوضا عن الساعة 12:00 زوالا على متن سفينة طاسيلي 2.

- تغيير وجهة رحلة سكيكدة _ جينوفا المبرمجة يوم 17 أوت إلى رحلة سكيكدة _ مرسيليا يوم 19 أوت على الساعة 15:00 مساءا على متن سفينة طاسيلي 2.