180 الف حقيبة مدرسية لفائدة العائلات المعوزة

أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، عن تخصيص، في المرحلة الأولى ، أكثر من 180 ألف حقيبة مدرسية بلوازمها لفائدة تلاميذ العائلات المعوزة، مشيرة في بيان للوزارة إلى أن هذه الحقيبة ستصل إلى مستحقيها قبل شهر على الأقل من الدخول المدرسي.

وأشارت الوزيرة خلال وقوفها، صباح اليوم، على سير العملية التضامنية الخاصة بتوزيع الحقائب المدرسي لفائدة العائلات المعوزة بالعاصمة، أنه وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية سيتم الانتهاء من هذه العملية عبر كامل التراب الوطني، وإيصال الحقائب إلى مستحقيها قبل شهر على الأقل من الدخول المدرسي، مشيرة إلى تخصيص للدخول المدرسي الجاري 2024-2025 كمرحلة أولى ما يزيد عن 180.000حقيبة مدرسية، والعملية متواصلة لتتم بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزارة التربية الوطنية، وبإشراك الخلايا الجوارية للتضامن التي تتكفل بإجراء التحقيقات الاجتماعية حول قوائم التلاميذ المستفيدين.