عملية توظيف جديدة بمطار الجزائر

أعلنت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، اليوم الأحد، عن اطلاق عملية لتوظيف أعوان أمن على مستوى المطار .

ووفق بيان لذات الشركة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، فإن المؤهلات المطلوبة، للراغب في الالتحاق بمنصب عون أمن المستوى الدراسي (السنة الثالثة ثانوي)، كما يجب أن يكون بحالة بدنية جيدة، وله القدرة على العمل تحت الضغط، وأن يتميز الراغب بالهدوء والإحترافية.

ولتقديم طلب التوظيف، دعت إدارة مطار الجزائر، إلى ارسال سيرة ذاتية خاصة بكم (مع صورة شمسية حديثة) على البريد الالكتروني التالي: [email protected]