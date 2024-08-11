صدور الحكم في قضية المؤثرة منى ليمام

أمر قاضي الجنح بمحكمة الدار البيضاء في العاصمة اليوم الأحد، بتسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا ضد المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي منى ليمام، بعد محاكمتها بتهمة حيازة مؤثرات عقلية والمتاجرة بها.

كما أصدرت المحكمة، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، مع إصدار أمر بالقبض، ضد متّهمين اثنين آخرين في حالة فرار.

وقد التمست النيابة العامة، نهار اليوم، عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار، في حقّ المتهمة.

كما التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرُها 500 ألف دينار، في حقّ المتّهمين الآخرين ب.كمال وق.م ياسين. لتورطهما في نفس القضية، وهما في حالة فرار.

كما اعترفت المتهمة أمام القاضي، أنها تتعاطى المؤثرات العقلية وتستهلك سجائر القنب الهندي.

وأقرّت أيضا بأن المؤثرات العقلية التي عُثرت بحوزتها من طرف شرطة المطار، اشترتها من المتّهم الفار ب.كمال من وهران، الذي يعمل كسائق غير شرعي (كلونديستان). قبل أن تتّجه إلى منزل جدّها بالبويرة.

وللتذكير، تم محاكمة المتهمة بعد توقيفها بمطار هواري بومدين قبل أسبوع، وهي متّجهة إلى ولاية البويرة، وبحوزتها كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، منها: 32 قرصا مهلوسا، وقطعة القنب الهندي يقدر وزنها بـ 150 غرام.