آخر مستجدات حرائق الغابات بتيزي وزو وبجاية

كشفت مصالح الحماية المدية، عن الحالة العامة للحرائق إلى غاية الساعة 18سا30د، من مساء اليوم الأحد.

وفي أخر تطورات وضعية حرائق الغابات، الادغال والاحراش، عبر الولايات:

ولاية بجاية

- حريق غابة باقمون اوقردوش بلدية ادكار، عملية الاخماد متواصلة...

- حريق غابة بوغيدن بلدية برباشة ، تم إخماد عملية الحراسة متواصلة

- حريق غابة مزوارة بلدية اكفادو، عملية الاخماد متواصلة...

- حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى الخلوخ بلدية بوخليفة ،عملية الاخماد متواصلة...

- حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى مرواحة بلدية خراطة، تم إخماد الحريق عملية الحراسة متواصلة

- حريق أشجار مثمرة بالمكان المسمى آيت مبارك بلدية تاسكريوت، تم إخماد الحريق عملية الحراسة متواصلة

ولاية تيزي وزو

- حريق غابة آيت فراح إمربطن بلدية الأربعاء نايث ايرثن ،عملية الاخماد متواصلة...

- حريق غابة بعزوزة بلدية الأربعاء نايث ايرثن ،عملية الاخماد متواصلة...

- حريق غابة بمنطقة تخوخت الطريق الوطني رقم 30 بلدية آيت محمود ،تم اخماد الحريق عملية الحراسة نتواصل

- حريق غابة بقراريث ثوريث موسى بلدية الأربعاء آيت محمود ، عملية الاخماد متواصلة...

- حريق أدغال و أحراش بقرية ثامجوط بلدية عين الحمام، عملية الاخماد متواصلة...

- حريق غابة بقرية تيزي لاربا بلدية ذراع الميزان ،تم إخماد الحريق عملية الحراسة متواصلة

ولاية سوق أهراس

- حريق غابة بمشتة محبوبة بلدية المشروحة، عملية الاخماد متواصلة...

ولاية سطيف

- حريق غابة بقرية تازمورت بلدية ايت نوال مزادة، عملية الاخماد متواصلة...

ولاية جيجل

- حريق غابة بتحانوت بلدية بوراوي بلهادف، عملية الاخماد متواصلة...

- حريق غابة بمشاط بلدية الميلية ،عملية الاخماد متواصلة...