أرضية ملعب الدويرة في حالة سيئة

عاينت اليوم لجنة تأهيل الملاعب التابعة للإتحاد الجزائري لكرة القدم رفقة ممثلين عن إدارة مولودية الجزائر وممثلين عن الأسلاك الأمنية ملعب الدويرة قصد تأهيله لاحتضان مباريات مولودية الجزائر محليا وقاريا.

ووجدت اللجنة أرضية الميدان في حالة سيئة رغم ان الملعب لم يحتضن أية مباراة رسمية أو ودية منذ تدشينه مؤخرا.

وستقوم اللجنة بإعداد ملف خاص ومراسلة الإتحاد الافريقي لكرة القدم لاعتماد الملعب مستقبلا، ويبقى خيار اللعب فيه من صلاحيات إدارة مولودية الجزائر.

وسيكون الملعب متاحا بداية من الدور التمهيدي الثاني لكأس رابطة أبطال افريقيا وعندها سيبقى الخيار بيد إدارة مولودية الجزائر بشأن اللعب فيه أو الاستقبال بملعب 5 جويلية خاصة وان إدارة العميد أودعت طلب رسمي بديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف من أجل مواصلة الاستقبال بهذا الملعب أيضا الموسم القادم خاصة في المنافسة الافريقية والمباريات الكبيرة بما أنه يتسع لأكثر من 60 ألف متفرج.