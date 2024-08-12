سونلغاز تطمئن سكان المناطق المتضررة من الحرائق

أكد الناطق الرسمي لمؤسسة سونلغاز، خليل هدنة، اليوم الإثنين، أن مصالح الشركة اتخذت كل التدابير اللازمة لتأمين المناطق المتضررة من حرائق الغابات بكل من ولايتي تيزي وزو وبجاية، وضمان تزويد المواطنين بالغاز والكهرباء بعد إخماد الحرائق.

وقال هدنة، في تصريح للإذاعة الجزائرية، إن سونلغاز لجأت إلى قطع الكهرباء والغاز بهذه المناطق المتضررة كعملية احترازية تسبق عملية إخماد النيران، لتتولى بعدها مراقبة توصيلات الطاقتين الحيويتين، وضمان الإمدادات اللازمة للمواطنين.

وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث ذاته، أن خلية متابعة تم تنصيبها بذات الشركة، لتسهيل عملية الدعم بالمورد البشري المتخصص، والعتاد اللازم لتعويض الشبكة المتضررة بكل هذه المناطق.