أسعار النفط ترتفع

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الخامسة على التوالي، وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات.

وحسب شبكة بلومبرغ، تمسكت أسواق النفط بمكاسب الأسبوع الماضي، مع انحسار المخاوف من الركود في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 05:54 صباحًا بتوقيت غرينش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم أكتوبر 2024، بنسبة 0.25%، لتصل إلى 79.86 دولارًا للبرميل. وحسب نفس المصدر، زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم سبتمبر 2024، بنسبة 0.42%، لتصل إلى 77.16 دولارًا للبرميل، بحسب الأرقام المقارنة التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.