شبيبة القبائل: حالة الانسداد متواصلة

تأجلت الجمعية العامة للمساهمين في فريق شبيبة القبائل والتي كانت مقررة اليوم إلى موعد لاحق بسبب حالة الانسداد الذي تعرفها عملية نقل ملكية الشركة الرياضية للفريق إلى موبيليس.

وأعلنت إدارة نادي شبيبة القبائل عبر بيان رسمي عن تنازل 3 مساهمين عن أسهمهم لفائدة موبيليس فيما تأخر البقية عن الوفاء بالتزاماتهم.

وأشارت إدارة "الكناري" في ذات البيان بأن المساهمين رشيد أزواو ومراد زياد إضافة إلى ممثل النادي الهاوي لشبيبة القبائل، جعفر آيت مولود أمضوا رسميا على وثائق التنازل بعد لقاءهم بالمدير العام لشركة موبيليس شوقي بوخزاني.

وجددت إدارة الشبيبة بالمقابل دعوتها إلى بقية المساهمين إلى التواصل مع الرئيس الهادي ولد علي للالتزام بتعهداتهم التي أعلنوا عنه خلال الجمعية العامة الاستثنائية بتاريخ 23 أفريل الماضي عبر التنازل عن أسهمهم لفائدة المالك الجديد وهم شلول عاشور وبن عبد الرحمن نسيم وشيوخ خليفة وبوزيت عبد الله وكرداش كريم وياريشن عمار يزيد وزميرلي أحمد.

وأكد مصدر مسؤول في بيت الشبيبة بأن حالة الانسداد هذه بسبب ما بدى نية واضحة لدى بعض المساهمين في البقاء ودخول مجلس الإدارة من جديد جعلت الفريق ككل في وضع غير قانوني وهو ما من شأنه أن ينعكس بشكل أو بأخر على الانطلاقة المرجوة للفريق الأكثر تتويجا في الجزائر لاسترجاع هيبته ومكانته