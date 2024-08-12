أولمبياد: جدل أيضا في حفل الاختتام

على خطى حفل الافتتاح أثار حفل ختام الألعاب الأولمبية في باريس، سهر أمس، بعض الجدل.

واختتمت فرنسا الألعاب الأولمبية مساء الأحد، في حفل أقيم على استاد سان دونيه في باريس.

وهاجم عدد من الجماهير، إصرار فرنسا على استخدام "الكائنات الغريبة" و"الرسائل المشبوهة"، خلال عروضها، التي ابتعدت عن الرياضة، وفقا للكثيرين.

ولكن اللقطة الأغرب كانت لظهور "كائن غريب"، مغطى بالأشواك والذهب، ووصف من قبل البعض بأنه كائن يعبر عن الشر، ولم يكن مريحا في مظهره، خاصة في حفل من المفترض أن يكون مبهجا.

ولكن اللجنة المنظمة فسرت ظهور "الكائن الذهبي" الغريبن فوفقا لموقع "إن بي سي"، فإن الشخصية مستوحاة من عدد من المراجع من التراث التاريخي لفرنسا، وهو تمثال برونزي مذهّب تم صبه في عام 1836، ويمثل هذا التمثال المجازي "الحرية" ويعلو عمود جويلية الواقع في وسط ساحة الباستيل في باريس.

ووفقا للمديرين الفنيين للحفل، كان الإلهام الآخر هو كبسولة "الرحالة الذهبي"، وهي كبسولة تم إطلاقها إلى الفضاء في عام 1977 بواسطة مركبة الفضاء الأمريكية "فويجر" Voyager، والذي ألهم عنوان الحفل واسم الشخصية. هذه الكبسولة احتوت على "سجل ذهبي"، كان وظيفتها أن تكون بمثابة رسالة زمنية في الفضاء بين النجوم وأرفق معها "تحيات الحضارة الإنسانية"، وتم صنعها في فرنسا.