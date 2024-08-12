منح دراسية من جامعة الملك سعود للطلبة الجزائريين

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية بالجزائر، أمس، عن إتاحة منح دراسية تعليمية مجانية لمرحلة (البكالوريا)، لفائدة الطلبة الجزائريين، بجامعة الملك سعود، بالرياض.

وحسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة الدبلوماسية، فإنه "انطلاقا من العلاقات الثنائية المتينة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة في مختلف المجالات ومنها المجال العلمي والتعليمي، فإن جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية تتيح منح دراسية تعليمية مجانية لمرحلة (البكالوريوس)".

وأوضحت السفارة في بيانها، أنه يمكن التقدم للاستفادة من هذه المنح، من خلال الموقع الإلكتروني (si.ksu.edu.sa)، "وللتعرف على البرامج الأكاديمية المتاحة في كليات الجامعة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني (dar.ksu.edu.sa/ar/overseas) "، يضيف البيان.

ونوهت السفارة، إلى أن فترة التسجيلات لتقديم المنح المتاحة، تكون في الفترة الممتدة من 18 أوت الجاري، وإلى غاية 18 سبتمبر المقبل.

si.ksu.edu.sa