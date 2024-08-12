جدري القردة: مخاوف من إعلان حالة طوارئ عالمية

تتزايد المخاوف في قارة أفريقيا من تفشي مرض "جدري القردة"، إثر رصد المزيد من حالات الإصابة خاصة في الكونغو الديمقراطية.



وحذرت منظمة الصحة العالمية من تفشي المرض في بلدان أفريقية أخرى، وأعلنت عن تشكيل لجنة طوارئ لمتابعة تطورات انتشار المرض بالكونغو الديمقراطية، واحتمال تفشيه خارج حدودها.



أدهانوم غيبرييسوس قد أعلن الأربعاء الماضي عن استدعاء لجنة خبراء بشكل طارئ، لتقديم المشورة بشأن ما إذا كان ينبغي إعلان حالة طوارئ دولية نتيجة تفشي فيروس جدري القردة.

وأضاف في مؤتمر صحافي أن "اللجنة ستجتمع في أقرب وقت ممكن وستتكون من خبراء مستقلين من مجموعة من التخصّصات ذات الصلة من كل أنحاء العالم".

ومع ذلك، أكدت الصحة العالمية أنها لا توصي بفرض قيود على السفر في الوقت الحالي، مشيرة إلى أهمية إبلاغ السكان بالمخاطر المحتملة، كما دعت السلطات في بلدان القارة إلى الاستعداد للكشف المبكر عن أي تفش محتمل للمرض.