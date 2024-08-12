رقعة الحرائق تتّسع بعدة ولايات

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، صبيحة اليوم الإثنين، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء الغابي والنباتي، وأحصت إلى حد الآن 31 حريقا عبر عدة ولايات بشرق البلاد، في وقت تتواصل فيه جهود وحداتها العملياتية ومختلف الأجهزة الأمنية والمدنية الأخرى، من أجل إخماد النيران على مستوى غابات ولايتي تيزي وزو وبجاية المشتعلتين.

ميدانيا، وحسب ما أفاد به بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد اندلع حريق غابة باقمون أوقردوش ببلدية أدكار في ولاية بجاية، ولا تزال عملية الإخماد متواصلة.

وفي نفس الولاية، اندلع حريق بغابة مزوارة ببلدية أكفادو، فيما اندلع حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى الخلوخ ببلدية بوخليفة، حيث تم إخماد الحريق ولا تزال عملية الحراسة متواصلة.

كما اندلع حريق آخر على مستوى أدغال وأحراش بالمكان المسمى مرواحة ببلدية خراطة، أين تم إخماد الحريق نهائيا. وفي ولاية تيزي وزو، ينتشر حريق مهول بغابة آيت فراح إمرابطن المشتعلة منذ الجمعة الماضية، وحريق بغابة بعزوزة ببلدية الأربعاء نايث ايرثن.

وتمكنت ذات المصالح من إخماد حريق غابة بمنطقة تخوخت بالطريق الوطني رقم 30 ببلدية آيت محمود.

كما اندلع حريق بغابة بقراريث ثوريث موسى ببلدية الأربعاء آيت محمود، ولا تزال عملية الإخماد متواصلة. واندلع أيضا حريق أدغال وأحراش بقرية ثامجوط ببلدية عين الحمام، وتم إخماد الحريق نهائيا.

كما اندلع حريق غابة بقرية تيزي لاربا ببلدية ذراع الميزان، وتم إخماده نهائيا.

واندلع كذلك، حريق غابة بقرية تازرورت ببلدية ذراع الميزان، حيث تم إخماد الحريق ولا تزال عملية الحراسة متواصلة.

وفي ولاية بومرداس، اندلع حريق بغابة بقرية لاقيطون ببلدية خميس الخشنة، وأخمد الحريق نهائيا.

وفي ولاية خنشلة، اندلع حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى الزواهر ببلدية بغاي، وأخمد الحريق نهائيا.

أما في ولاية سطيف، فقد اندلع حريق بغابة بقرية تازمورت ببلدية آيت نوال مزادة.

واندلع حريق آخر بغابة بالخنوسة بجبل قاسم ببلدية بوقاعة، وتم إخماد الحريق نهائيا.

كما اندلع حريق أدغال وأحراش بقرية ثانرين ببلدية آيت تيزي.

وفي ولاية جيجل، اندلع حريق بغابة بتحانوت ببلدية بوراوي بلهادف، وتم إخماد الحريق نهائيا، فيما اندلع حريق بغابة بمشاط ببلدية الميلية، ولا تزال عملية الإخماد متواصلة.

واندلع حريق أدغال وأحراش أيضا، بالمكان المسمى تانفدور ببلدية الميلية، حيث تم إخماد الحريق ولا تزال عملية الحراسة متواصلة.

وفي ولاية أم البواقي، اندلع حريق غابة بجبل الريح ببلدية هنشير تومنغي، ولا تزال عملية الإخماد متواصلة.

وأكدت مصالح الحماية المدنية في بيانها أنه " تم تسخير كل الإمكانات المادية والبشرية، لإطفاء الحرائق المندلعة، ومنع توسع رقعتها نحو المناطق المأهولة بالسكان، في وقت تم اتخاذ اجراءات لحماية المواطنين من جميع الأخطار والتهديدات المحتملة في هذا الظرف الصعب."