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منصة "إسألني" للتفاعل المباشر مع الطلبة الجدد

12 أوت 2024 ()
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استحدثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منصة رقمية للتفاعل المباشر مع الطلبة الجدد، وذلك في الفترة الممتدة من 12 إلى 15 من الشهر الجاري, حسب ما أفاد به اليوم الإثنين بيان لذات الوزارة.

وأوضح المصدر ذاته أن الوزارة خصصت منصة رقمية "إسألني" للتفاعل المباشر مع الطلبة الجدد لتمكينهم من طرح تساؤلاتهم كتابيا أو بواسطة تقنية التحاضر المرئي.

وأضاف البيان، أن المنصة مفتوحة من يوم 12 إلى 15 أوت الجاري من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء، حيث يتعين على الطلبة الجدد مسح رمز الاستجابة السريع المخصص لذلك من أجل التواصل.

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