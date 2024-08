Les incendies prennent de l'ampleur dans plusieurs wilayas

La Direction Générale de la Protection Civile a révélé ce matin, lundi, la situation générale des incendies en cours, comptant jusqu'à présent 31 incendies à travers plusieurs wilayas de l'est du pays. Les efforts des services et des différentes agences de sécurité et civiles se poursuivent pour éteindre les incendies dans les forêts des wilayas de Tizi Ouzou et de Béjaïa.

Selon un communiqué des services de la Protection Civile, un incendie s’est déclaré dans la forêt d’Aguemoune Oukardouche dans la commune d’Adekar dans la wilaya de Béjaïa, où l'opération d'extinction est toujours en cours.

Dans la même wilaya, un incendie s’est déclaré dans la forêt de Mezouara à la commune d'Akfadou, et l’opération d'extinction est toujours en cours. Un autre départ de feu a été enregistré au lieu-dit Khalloukh dans la commune de Boukhlifa, où l'incendie a été éteint, mais la surveillance se poursuit.

Un autre incendie a également été maitrisé au lieu-dit Merouaha à la commune de Kherrata, où l'incendie. Dans la wilaya de Tizi Ouzou, un important incendie dans la forêt d’Aït Frah Imrabten se poursuit depuis vendredi dernier, et un incendie dans la forêt de Baazouza à la commune de Larbaa Nath Irathen, où l’opération d'extinction est en cours.

Les services ont réussi à éteindre un incendie dans une forêt à la zone de Takhoukht sur la route nationale n°30 à la commune d'Aït Mahmoud.

Un incendie a également éclaté dans la forêt de Taourirt Moussa dans la commune d’Aït Mahmoud, et l’opération d'extinction est toujours en cours. Un autre incendie dans la localité de Thamjout à la commune de Aïn Hammam a été complètement éteint.

Un incendie dans la forêt du village de Tizi Larba à la commune de Draâ El Mizan a été complètement éteint.

Un autre incendie dans la forêt du village de Tazrour dans la commune de Draâ El Mizan a été éteint, mais la surveillance se poursuit.

Dans la wilaya de Boumerdès, un incendie a été maitrisé dans la commune de Khemis El Khechna. Dans la wilaya de Khenchela, un incendie au lieu-dit El Zouahar dans la commune de Baghai a été complètement éteint.

À Sétif, un incendie dans la forêt du village de Tazmourt dans la commune de Aït Naoual M’zada est toujours en cours, tandis qu'un autre incendie dans la forêt de Khenoussa à Djebel Qassim à été complètement éteint. Un incendie dans les au village de Thanrin à la commune de Aït Tizi est toujours en cours.

Dans la wilaya de Jijel, un incendie dans la forêt de Tahhanout à la commune de Bouraoui Belhadef a été complètement éteint, tandis qu’un incendie dans la forêt de Mchat à la commune de El Milia est toujours en cours. Un incendie dans les broussailles au lieu-dit Tanfedour à la commune de El Milia a été éteint, mais la surveillance se poursuit.

Dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, un incendie dans la forêt de Djebel Rih à la commune de Henchir Toumghani est toujours en cours.

Les services de la Protection Civile ont confirmé dans leur communiqué que « toutes les ressources matérielles et humaines ont été mobilisées pour éteindre les incendies en cours, afin d'éviter leur extension vers les zones peuplées, tandis que des dispositifs de sécurité ont été installés pour protéger les citoyens de tous les dangers et menaces potentielles en cette période difficile. »