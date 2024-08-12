المغير: إحباط محاولة تهريب بضاعة أجنبية بقيمة 27 مليارا

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الإثنين، عن تمكن مصالح أمن ولاية المغير، من إحباط محاولة تهريب بضاعة أجنبية الصنع تزيد قيمتها عن 27 مليار سنتيم.

جاء في بيان لمصالح الأمن الوطني، أنه "في إطار جهود المصالح العملياتية للأمن الوطني في محاربة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني، تمكنت مصالح أمن ولاية المغير، نهاية الأسبوع المنصرم، من إحباط محاولة تهريب ما قيمته 27 مليار و600 مليون سنتيم من هواتف ذكية، كاميرات المراقبة وقطع غيار مركبات أجنبية الصنع، مع توقيف عناصر الشبكة المتكونة من 3 أشخاص مشتبه فيهم".

ومكّنت العملية من حجز 10094 هاتف نقال ذكي من مختلف العلامات، 8888 كاميرا مراقبة، 1495 قطعة غيار للمركبات، شاحنة ومركبتين نفعية وسياحية.

هذا وتمّ تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المغير، عن جناية التهريب وتهديد الاقتصاد الوطني وكذا جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية.