الفريق أول شنقريحة يستقبل وزير الدفاع النيجري

استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم، الفريق ساليفو مودي وزير الدولة وزير الدفاع الوطني لجمهورية النيجر، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

الفريق أول السعيد شنقريحة أكد خلال استقباله الوفد النيجري أن "الزيارة تشكل دليلا على إرادة الطرفين في تعزيز التنسيق الأمني والتعاون العسكري الثنائي بين جيشي البلدين".

وأضاف "أن الجزائر الملتزمة بمبادئها الراسخة مقتنعة بأن حل المشاكل الداخلية لدول القارة الإفريقية لا يمكن أن يتحقق إلا داخليا على يد الكفاءات والقدرات والقوى الحية لدول القارة."

من جهته أعرب الفريق ساليفو مودي عن أمله في "تعزيز علاقات التعاون بين بلده والجزائر المبنية على التشاور والاحترام المتبادل".

ويأتي هذا اللقاء على هامش زيارة الوزير الأول النيجري علي محمد لمين زين إلى بلادنا، حيث التقى صباح اليوم نظيره الجزائري نذير العرباوي.