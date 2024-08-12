"أوبك" تخفض توقعات الطلب العالمي على النفط

خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) توقعات الطلب على النفط للعام الجاري إلى 2.1 مليون برميل يومياً من 2.25 مليون، وذلك للمرة الأولى منذ 13 شهر، مشيرةً إلى بيانات أضعف من المتوقع للنصف الأول من العام وتوقعات أضعف للصين.

وتوقعت منظمة "أوبك"، في تقريرها لشهر أوت نشر اليوم، أن يكون الطلب على النفط هذا العام عند 2.1 مليون برميل يومياً وهو أقل بـ 135 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة كافة التي تعود إلى جويلية 2023، وجاء في التقرير "يعكس هذا التعديل الطفيف البيانات الفعلية الواردة للربع الأول من عام 2024، وفي بعض الحالات للربع الثاني، فضلا عن تخفيف التوقعات لنمو الطلب على النفط في الصين في عام 2024". ذكرت مؤشرات أوبك أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الطلب العالمي على النفط إلى 104.3 مليون برميل يوميا في عام 2024، بررتها بدعم قوي من الطلب على السفر الجوي والتنقل البري، بما في ذلك النقل بالشاحنات، موازاة مع الأنشطة الصناعية والبناء والزراعة الصحية في البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وفي المقابل، خفض تقرير منظمة "أوبك"، كذلك، تقديرات نمو الطلب في العام المقبل إلى 1.78 مليون برميل يوميا من 1.85 مليون برميل يوميا المتوقعة سابق، كما لجأت المنظمة التي تضم أهم المنتحين والمصدرين للنفط في العالم توقعاتها لنمو الطلب في عام 2025 إلى 1.78 مليون برميل يوميا، وهو أقل قليلا من الزيادة البالغة 1.85 مليون برميل يومياً المتوقعة في تقرير الشهر الماضي.

وذكر تقرير أوبك "إنّ توقعات النمو العالمي تخضع لعديد من أوجه عدم اليقين، بما في ذلك التطورات الاقتصادية العالمية"، بينما بلغ متوسط إنتاج المنظمة من النفط الخام، وفق التقرير 26.75 مليون برميل يوميا في جويلية 2024 بزيادة 185 ألف برميل يومياً عن شهر جوان.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مجموعة "أوبك بلس"، التي تضم "أوبك" وحلفاء مثل روسيا، نفَّذت سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر عام 2022 لدعم السوق، واتفقت المجموعة في 2 جوان على تمديد أحدث خفض بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية سبتمبر والتخلص منه تدريجيا من أكتوبر.