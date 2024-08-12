ميدالية أخرى للجزائر في أولمبياد باريس

فاز الممثل خالد بن عيسى بميدالية في الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة باريس في إطار سباق "ماراثون للجميع".

شارك هذا الممثل المعروف بأدواره السينمائية والتلفزيونية العديدة والذي يعتبر أيضًا من الشغوفين بالجري، مجهزًا من قبل العلامة التجارية الأمريكية سكيتشرز في هذه المسابقة.

و لخالد بن عيسى مسيرة رياضية مثيرة للإعجاب حيث شارك في أكتوبر 2021 في ماراثون باريس، كما شارك في ماراثونات فالنسيا (إسبانيا) في 2022، برلين في 2023 ولندن في بداية هذا العام "ماراثون للجميع"، الذي أقيم في 10 من أوت الجاري وهو مبادرة تتيح للجمهور العام تجربة الألعاب الأولمبية حيث يُعتبر الماراثون الأكثر صعوبة في تاريخ الألعاب الأولمبية.

وحصل الرياضيون الهواة على فرصة فريدة للجري على نفس مسار الماراثون الأولمبي المخصص للرياضيين المحترفين، مما يتيح لهم التحدي في ظروف الألعاب الأولمبية.

ونجح خالد بن عيسى في الحصول على ميدالية منهيا الماراثون بجدارة، مكافأة مستحقة للرياضيين الذين نجحوا في إنهاء 42 كيلومترًا من الماراثون، بعد جهد كبير.