إخماد أغلبية حرائق تيزي وزو

أعلنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الإثنين، إخماد أغلبية الحرائق التي اندلعت في ولاية تيزي وزو.

وجاء في بيان لذات الهيئة: "تم إخماد جميع حرائق بلدية الأربعاء نايث ايراثن بولاية تيزي وزو بمنطقة عزوزة، القنطرة، آيث فراح آيث عطلي".

وأضاف ذات المصدر: "إخماد حريق غابة بمنطقة تخوخت الطريق الوطني رقم 30 بلدية آيت محمود".

وحسب البيان تبقى عملية الحراسة متواصلة على مستوى الأماكن المذكورة، فيما لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية، كما لم تسجل أي حرائق على مستوى منازل المواطنين.

في المقابل، يبقى حريق وحيد في ذات الولاية على مستوى غابة بقراريث ثوريث موسى ببلدية آيت محمود، تعمل فرق الإطفاء على التعامل معه.

وشهدت ولاية تيزي وزو خلال الأيام الأخيرة حرائق غابات مهولة كان أكبرها على مستوى بلدية الأربعاء نايث ايراثن.