Entretien entre Larbaoui et son homologue nigérien

Lors d'une séance de travail entre les délégations des deux pays, "le Premier ministre a souligné l'intérêt particulier que porte le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au développement des relations bilatérales avec la République du Niger, pays frère, saluant les relations fraternelles historiques entre les deux pays et peuples frères", précise le communiqué.

Le Premier ministre a également évoqué la coopération bilatérale que les deux pays ambitionnent de hisser à des niveaux supérieurs dans le cadre des mécanismes bilatéraux et à travers l'échange de visites de haut niveau pour la mise en œuvre des programmes de coopération en place et le parachèvement des projets de développement communs, selon la même source.

De son côté, le Premier ministre nigérien a affirmé que sa visite en Algérie à la tête d'une importante délégation ministérielle "revêt une grande importance", exprimant "sa fierté d'être en Algérie, qui a toujours eu un rôle déterminant dans l'accompagnement de son pays dans ses efforts de développement et des positions positives envers la République du Niger, surtout dans les moments les plus difficiles qu'elle a eu à traverser", ajoute le communiqué.

Ali Mahaman Lamine Zeine a, par là même, "adressé ses remerciements et salué la position du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, contre toute intervention militaire au Niger", poursuit la même source.

Il a également affirmé "l'attachement de son pays, dirigeants, Gouvernement et peuple, au partenariat et à la coopération avec l'Algérie, à laquelle il est lié par des relations de fraternité, d'amitié et de bon voisinage", soulignant que son pays "aspire à renforcer davantage la coopération bilatérale en faveur de l'accompagnement de la République du Niger dans ses efforts visant à conforter la souveraineté nationale sur ses richesses, à atteindre les objectifs de stabilité et de développement et à relever les défis communs que connaît la région", selon le document.

Ali Mahaman Lamine Zeine a, par ailleurs, mis l'accent sur "l'importance des projets structurels communs et des projets prévus dans le cadre de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement, conformément aux hautes instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", conclut le communiqué.