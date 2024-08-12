منظمة أبناء الشهداء تدعم المترشح عبد المجيد تبون

أكدت اليوم الاثنين بقسنطينة المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء على لسان أمينها العام ، خليفة سماتي، دعمها في انتخابات الـ7 سبتمبر المقبل للمترشح الحر عبد المجيد تبون.

وأوضح سماتي خلال ترأسه للقاء جهوي ضم الأمناء الولائيين للشرق الجزائري للتنظيم المذكور بقاعة المحاضرات لدار الثقافة مالك حداد بمدينة قسنطينة بأن ''دعم المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون نابع عن قناعة مفادها الاستمرار في تعزيز بناء مؤسسات الدولة و المضي قدما في تحقيق المزيد من المكتسبات على المستويين المحلي و الدولي و مواصلة تجسيد مخطط التقويم الوطني''.

وأضاف سماتي أن دعم المترشح الحر عبد المجيد تبون ''سيسمح كذلك بمواصلة الإصلاحات التي يقودها والتي تسير في الاتجاه الذي يخدم مصالح الوطن و الشعب الجزائري'' .

وأبرز سماتي بالمناسبة أن هذا اللقاء عرف مشاركة 15 أمينا ولائيا سيركزون نشاطهم خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع على التحسيس من أجل المشاركة المكثفة في الاستحقاق الرئاسي المقبل.