رئاسيات: الشروع في استقبال طلبات الصحافة الوطنية والأجنبية

شرعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في استقبال طلبات الصحافة الوطنية والأجنبية المعتمدة بصفة دائمة في الجزائر, وهذا في إطار التحضير للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل, حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لوزارة الاتصال.

وأوضح المصدر ذاته أن عملية استقبال طلبات الصحافة الوطنية والصحافة الأجنبية المعتمدة بصفة دائمة في الجزائر ستتواصل إلى غاية الأحد 18 أغسطس 2024.

ولهذا الغرض, يتعين على المكلفين والراغبين في تغطية هذا الحدث تحميل الاستمارة الخاصة بالانتخابات عبر موقع وزارة الاتصال.

كما يتكون ملف التسجيل أيضا من نسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية البيومترية أو جواز السفر وطلب التكليف بمهمة تغطية الانتخابات (بالنسبة للصحافة الوطنية).

ويرفق ملف طلب المؤسسات الإعلامية الوطنية بقائمة اسمية تحمل أسماء الصحفيين والتقنيين المرافقين المراد اعتمادهم بختم المؤسسة وإمضاء المسؤول المباشر، حيث تودع الملفات كاملة بوزارة الاتصال أو ترسل إلى العنوان الالكتروني: ([email protected]).