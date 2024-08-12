بوتين يتوعد بالرد على التوغل الأوكراني

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن بلاده سترد على الهجوم الأوكراني على منطقة كورسك، مشيرا إلى أنه "سيتم تقييم ما يجري في المناطق المتاخمة لأوكرانيا".

وأضاف بوتين، في اجتماع حول الوضع في المنطقة الحدودية "لكن المهمة الرئيسية الآن هي طرد العدو"، مؤكدا ضرورة القضاء على القوات الأوكرانية التي اقتحمت الحدود.

وتابع الرئيس الروسي قائلا: "يبدو أن أوكرانيا تسعى لتحسين موقفها التفاوضي وإبطاء تقدمنا في مناطق أخرى من الجبهة".

وقال أن أوكرانيا ستستمر "في محاولة زعزعة الاستقرار في الحدود المتاخمة لروسيا لزعزعة الوضع بالداخل الروسي".

وبشأن المفاوضات تساءل بوتين: "كيف يمكننا الحديث عن السلام مع من يهاجمون المنشآت النووية".

واليوم الاثنين، قال حاكم مقاطعة كورسك إن " القوات الأوكرانية توغلت 12 كيلومترًا داخل الأراضي الروسية".

وأضاف أن "القوات الأوكرانية تسيطر حاليا على 28 قرية في منطقة كورسك".