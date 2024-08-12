رئيس الجمهورية يعزي

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، رسالة تعزية إلى رئيس جمهورية أوغندا، يوري موسيفيني، إثر الحادث الأليم الذي أودى بحياة 24 شخصا.

وجاء في الرسالة وفق ما أوردت رئاسة الجمهورية: "فخامة الرئيس وأخي الفاضل.. تلقيت بعميق الحزن وبالغ التأثر، نبأ حادث الانهيار الأليم الذي وقع بضواحي العاصمة كامبالا، والذي أودى بحياة 24 مواطنا أوغنديًا، بينهم أطفال، وإصابة عشرات الأشخاص الآخرين.. أمام هذا المصاب الجلل، أتقدم إليكم وإلى الحكومة الأوغندية ومن خلالكم إلى أسر الضحايا باسمي الخاص، وباسم الجزائر شعبًا وحكومة، بخالص التعازي وأصدق عبارات التضامن والمواساة، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين".

وختم الرئيس تبون في رسالته: "وإذ أجدد لكم التعازي الصادقة تفضلوا فخامة الرئيس، وأخي الفاضل بقبول أسمى آيات التقدير والاحترام".