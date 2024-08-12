"فخورون بتشريف الجزائر"

عبر الرياضيون الجزائريون المتوجون في الألعاب الاولمبية-2024 بباريس اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، عن اعتزازهم وافتخارهم بإهدائهم الجزائر ثلاث ميداليات اولمبية (ذهبيتان وبرونزية)، خلال هذا الموعد الرياضي العالمي الكبير.

وحقق الذهب للجزائر كل من الجمبازية الشابة كايليا نمور في اختصاص العارضتين مختلفة الارتفاع، والملاكمة إيمان خليف في وزن (66 كلغ)، فيما حقق جمال سجاتي برونزية سباق 800 متر.

وصرحت إيمان خليف عند وصولها إلى ارض الوطن رفقة الوفد الجزائري المشارك في دورة باريس الاولمبية قائلة: "أشكر الله عز وجل على هذا التتويج. بالنسبة لي، لقد حققت حلما طال انتظاره لثماني سنوات والحمد لله تمكنت من بلوغ هدفي رفقة كل من نمور وسجاتي. جميع الرياضيين قدموا كل ما لديهم من اجل تشريف الوطن وأهدينا أغلى ميداليات للجزائر".

من جهتها، تقدمت النجمة الصاعدة في الجمباز العالمي، كايليا نمور (17 سنة)، بالشكر للشعب الجزائري لدعمه المتواصل، سيما خلال اللحظات الصعبة سيما بعد الإصابة الخطيرة. "أنا جد فخورة بمنح الجزائر هذه الميدالية الذهبية"، تضيف قائلة.

أما صاحب الميدالية البرونزية، العداء جمال سجاتي، صاحب أحسن توقيت عالمي هذه السنة على مسافة 800 م, فصرح قائلا: "الحمد لله على تحقيقنا لهذه النتائج المشرفة للجزائر، عشنا أياما تاريخية رفقة زملائي الرياضيين المشاركين، كما أهنئ زميلاتي نمور وخليف على الميدالية الذهبية. هذا شرف لنا، نحن فخورون بما حققناه بباريس. لقد قدمنا كل ما لدينا من أجل تشريف الراية الوطنية رفقة جميع الرياضيين الجزائريين المشاركين".

وشاركت الجزائر في أولمبياد باريس بوفد ضم 46 رياضيا (27 رجال- 19 سيدة) في 15 اختصاصا رياضيا، حيث أحرزت ثلاث ميداليات : ذهبيتان وبرونزية، في انجاز رياضي يعد الأول منذ دورة أطلانطا-1996 بالولايات المتحدة الأمريكية.