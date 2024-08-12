الجزائر تستضيف "أكبر مؤتمر للمؤسسات الناشئة في إفريقيا"

تستعد الجزائر لاستضافة أكبر مؤتمر للمؤسسات الناشئة في إفريقيا، حيث ستُنظم وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة الطبعة الثالثة من المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، والذي سيُعقد في الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر 2024 بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة.

ووفق بيان الوزارة "يأتي هذا المؤتمر تحت شعار 'إعادة تصور إفريقيا بالذكاء الاصطناعي'، ليؤكد على أهمية الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا. ومن المتوقع أن يجذب هذا الحدث أكثر من 25,000 مشارك من رواد الأعمال والمبتكرين والمستثمرين، بالإضافة إلى 45 وزيرًا إفريقيًا في مجالات الابتكار والشركات الناشئة، مما يجعله تجمعًا رائدًا على مستوى القارة".

منذ انطلاقته الأولى سنة 2022، أصبح المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة منصة حيوية لتبادل الخبرات والأفكار، وفضاء مشترك بين مختلف الدول الإفريقية لتعزيز بيئة ريادة الأعمال والابتكار. وقد شهدت النسخ السابقة من هذا المؤتمر نجاحًا كبيرًا، حيث ساهمت في بناء شراكات استراتيجية وتطوير برامج مبتكرة تهدف إلى دعم الشركات الناشئة في إفريقيا.

تهدف الطبعة الثالثة من المؤتمر –حسب البيان- إلى تقييم مدى تنفيذ خارطة الطريق والميثاق اللذين تم اعتمادهما في النسخ السابقة، ووضع خارطة طريق جديدة لتطوير الذكاء الاصطناعي في إفريقيا. كما ستتضمن هذه الطبعة قممًا وورشات عمل متخصصة، تجمع بين الخبراء والمستثمرين ورواد الأعمال لتبادل الأفكار والخبرات، وتعزيز قدرات الشركات الناشئة على تحقيق نجاحات ملموسة.

من بين الأنشطة الرئيسية التي ستتخلل هذا المؤتمر، القمة الإفريقية لرأس المال المخاطر، والتي ستوفر منصة للقاء بين المستثمرين وأصحاب المشاريع المبتكرة لبحث فرص التمويل والتعاون. كما سيتم تنظيم جلسات خاصة بمناقشة التحديات والفرص التي تواجه تطوير الذكاء الاصطناعي في القارة، مع التركيز على كيفية تحويل الأفكار المبتكرة إلى تأثيرات ملموسة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

إلى جانب ذلك، "ستشهد الطبعة الثالثة من المؤتمر تنظيم معرض تكنولوجي كبير يعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الذكاء الاصطناعي، مما سيتيح للمشاركين فرصة استكشاف منتجات وحلول جديدة، والتفاعل مع الشركات الرائدة في هذا المجال. هذا الحدث يمثل فرصة فريدة لجمع كبار الشخصيات الاقتصادية والفكرية من مختلف أنحاء العالم، الذين يشاركون في الهدف المشترك لتعزيز الابتكار والتنمية في إفريقيا"، يضيف المصدر.

وختمت الوزارة في بيانها: "سيكون هذا المؤتمر نقطة انطلاق لمبادرات جديدة تهدف إلى دعم الشباب والمبتكرين في إفريقيا، ومساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة تساهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا للقارة".