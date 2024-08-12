الحماية المدنية تصدر بيانا حول حرائق تيزي وزو

تمكنت مصالح الحماية المدنية من إخماد جميع حرائق الغابات بولاية تيزي وزو. وحسب بيان لها، يتعلق الامر بحرائق على مستوى قرى بلدية الأربعاء نايث ايراثن، وهي: عزوزة، القنطرة، آيث فراح، آيث عطلي، إضافة إلى قرى بلدية بني دوالة: تقرقرة، توريث موسى، تيزي هيبل، تاخوخت". وأضاف المصدر بأن"عملية الحراسة متواصلة، حيث تم الابقاء على الفرق العملياتية موزعة على الأماكن الحساسة كإجراء احترازي". و"شارك في عملية الاخماد فرق التدخل لوحدات الحماية المدنية لولاية تيزي وزو مدعمين ب: الرتل المتنقل لولاية تيزي وزو ، الرتل المتنقل لولاية النعامة المتواجد بولاية تيزي وزو، الرتل المتنقل لولاية البيض المتواجد بولاية البويرة، إضافة إلى المفرزة الجهوية لولاية البليدة، 06طائرات الاخماد AT802، طائرة BE200، مروحيات الحماية المدنية، 850عون بمختلف الرتب تحت قيادة المدير العام للحماية المدنية." وأكدت ذات المصالح"عدم تسجيل أية خسائر بشرية، أو حرائق على مستوى منازل المواطنين".