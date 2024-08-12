أبو عبيدة يكشف عن حدث هام

أكد الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسّام، أبو عبيدة، أنّه قام مجنَّدان، من المكلفين حراسة أسرى الاحتلال، في خلال حادثتين منفصلتين، بإطلاق النار على أسير صهيوني، فقُتِل على الفور، بالإضافة إلى إصابة أسيرتين بجروح خطيرة.

وقال، في بيانٍ، نشره عبر قناته في منصّة "تلغرام"، في اليوم الـ311 من معركة طوفان الأقصى، إنّه "يجري العمل على إنقاذ حياة الأسيرتين المصابتين".

وحمّل الناطق باسم الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، حماس، حكومة الاحتلال "المسؤولية الكاملة عن المجازر، وما يترتب عليها من ردات الفعل، التي تؤثر في أرواح الأسرى الصهاينة".

وكشف أبو عبيدة أنّه تم تشكيل لجنة لمعرفة تفاصيل الحادثتين، مؤكّداً أنّه سيتم لاحقاً إعلانها.

وكان أبو عبيدة أعلن، عدّة مرات، مقتل أسرى الاحتلال بسبب استمرار القصف الصهيوني على أنحاء قطاع غزّة كافة.

وتواصل عائلات الأسرى، بالإضافة إلى المستوطنين، التظاهر في شوارع "تل أبيب"، مطالبين بإتمام صفقة تبادل، ومنتقدين أداء رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ومماطلته في هذا الملف، معرّضاً حياة الأسرى للخطر.