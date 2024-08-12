الجزائر تؤكد على تعزيز التنسيق حول القضايا الدولية

أجرى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، محادثات ثنائية مع كل من بيا موشيلينجا، وزير العلاقات الدولية والتعاون لناميبيا، واللورد كولينز أوف هايبري، وكيل وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية للمملكة المتحدة. وحسب بيان لوزارة الخارجية، فإن هذا جاء "على هامش مشاركة المسؤول الاثنين في النقاش رفيع المستوى بمجلس الأمن حول " تصحيح الظلم التاريخي ضد إفريقيا بفعل غياب التمثيل الفعال لها في مجلس الأمن". وأضاف المصدر أن"المحادثات تمحورت مع وزير خارجية ناميبيا حول سبل تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات السياسية التي تربط البلدين كما تبادل الطرفين وجهات النظر حول أهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك". وشكلت المحادثات مع اللورد كولينز أوف هايبري، أضاف البيان "فرصة للتأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق حول مجمل القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك على مستوى مجلس الأمن وكذا العمل على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف مجالات التعاون".