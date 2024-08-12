علاقة تعاون في النشاطات الصناعية مع هذا البلد

استقبل الإثنين وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون وزير الصناعة والتجارة لجمهورية النيجر صايدو أسمان بمقر الوزارة.

وحسب بيان للوزارة، يأتي هذا "في إطار الزيارة التي يقوم بها الوزير الأول وزير الإقتصاد والمالية لجمهورية النيجر، علي محمد لمين زين إلى الجزائر".

وحسب نفس المصدر، فقد جرى خلال اللقاء "بحث الطرفان علاقات التعاون بين الجزائر والنيجر في مختلف النشاطات الصناعية، كما رحب الوزير بالعلاقات الثنائية بين البلدين وجدد إرادة الجزائر لتعزيز هذه العلاقات وتعزيز الشراكة بين البلدين بما يعود بالنفع على الطرفين".