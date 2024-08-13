إخماد كل الحرائق في تيزي وزو

نجحت فرق الإطفاء التابعة لمصالح الحماية المدنية، مع نهاية يوم أمس الإثنين، في إخماد كل الحرائق المندلعة بولاية تيزي وزو، في وقت أبقت فيه على نظام مراقبة المواقع المتضررة بعين المكان.

وحسب ما أفاد به، المدير الفرعي للإحصائيات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، نسيم برناوي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، فإنه وفي تمام الساعة الثالثة والنصف بعد زوال يوم أمس الإثنين، تم إخماد كل الحرائق التي سجلت على مستوى بلديات القنطرة و عزوزة وآيت أتلي وآيت فراح بمنطقة الأربعاء ناث إيراثن، وتلك التي نشبت ببني دوالة وذلك بفضل تجنيد وسائل بشرية ومادية هامة برا و جوا.

وأضاف برناوي "أحرص على طمأنة مواطني ولاية تيزي وزو، وخاصة سكان منطقة الأربعاء ناث إيراثن و بني دوالة بأنه قد تم التحكم بالوضع بفضل تجنيد مصالح الحماية المدنية لولاية تيزي وزو وولايات أخرى لوسائل هامة"

وشرح ذات المسؤول قائلا "شرعنا على الفور في معالجة الوضع لتفادي انتشار ألسنة اللهب رغم صعوبة القيام بتدخل مماثل ميدانيا كون الأمر يتطلب جهودا جسدية جبارة في موقع متضرر إلى أقصى درجة ويصعب الوصول إليه بالنظر إلى المنحدرات الوعرة".

وحسب تصريحات الرائد برناوي، فقد تم تجنيد أزيد من 800 عون من الحماية المدنية، وحوالي 50 مركبة لمكافحة حرائق الغابات على الأرض، تدعمها وسائل أخرى من وسائل المكافحة الجوية.