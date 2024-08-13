أمطار رعدية على هذه الولايات

توقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية خاصة، اليوم الثلاثاء، تساقط أمطار رعدية على العديد من ولايات الوطن.

وأشار الديوان في تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة أن بداية تساقط الأمطار سيكون من الساعة الثالثة بعد الزوال وإلى غاية منتصف الليل.

وأضاف المصدر ذاته أن الولايات المعنية هي قالمة، أم البواقي، تبسة، خنشلة، باتنة، سطيف، بجاية، المسيلة، الجلفة، تيارت، سيدي بلعباس، النعامة، البيض، تمنراست، أدرار، برج باجي مختار وإن قزام.

من جهة أخر، حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية من تشكل زوابع رملية على ولايات تمنراست، أدرار وبرج باجي مختار.