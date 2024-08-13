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مال و أعمال

أسعار النفط تتراجع

13 أوت 2024 ()
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انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتنهي سلسلة من المكاسب استمرت 5 جلسات متتالية، وسط مخاوف من تراجع الطلب، حسب ما أوردته منصة "الطاقة" المتخصصة في أسواق الطاقة.

 يأتي ذلك مع عودة الأسواق للتركيز على المخاوف بشأن الطلب، بعد أن خفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب في 2024 بسبب ضعف التوقعات في الصين.

 ويضيف نفس المصدر، أنه بحلول الساعة 06:00 صباحًا بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم أكتوبر، بنسبة 0.80%، لتصل إلى 81.64 دولارا للبرميل.

وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم سبتمبر، بنسبة 0.69%، لتصل إلى 79.51 دولارا للبرميل.

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