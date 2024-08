Tizi Ouzou: tous les incendies ont été éteints

Les équipes de pompiers des services de la protection civile ont réussi, hier en fin de journée, à éteindre tous les incendies en cours dans la wilaya de Tizi Ouzou, tout en maintenant un système de surveillance sur les sites touchés sur place.

Selon Nassim Bernaoui, directeur adjoint des statistiques et de l’information à la direction générale de la protection civile, dans une déclaration à l’APS, à 15h30 hier lundi, tous les incendies recensés dans les communes de El Kantra, Azzouza, Ait Atli, et Ait Frah dans la région de Larbaa Nath Irathen, ainsi que ceux qui se sont déclarés à Beni Douala, ont été éteints grâce au déploiement de moyens humains et matériels importants, tant au sol qu’en aérien.

« Je tiens à rassurer les citoyens de la wilaya de Tizi Ouzou, en particulier les habitants des régions de Larbaa Nath Irathen et de Beni Douala, que la situation a été maîtrisée grâce à l’engagement des services de protection civile de Tizi Ouzou et d’autres wilayas avec des moyens importants » a-t-il ajouté.

« Nous avons immédiatement commencé à gérer la situation pour éviter la propagation des flammes malgré la difficulté d’une telle intervention sur le terrain, car cela exige un énorme effort physique dans des zones très endommagées et difficiles d’accès en raison des pentes escarpées » a expliqué le responsable.

Selon les déclarations du commandant Bernaoui, plus de 800 agents de la protection civile et environ 50 véhicules de lutte contre les incendies de forêts ont été mobilisés au sol, soutenus par d’autres moyens de lutte aériens.