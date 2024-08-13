ضمانات بأكثر من 53 مليار دينار لصالح المشاريع السكنية

منح صندوق ضمان الصفقات العمومية خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2024، ضمانات بأكثر من 53 مليار دج لصالح متعاملين في قطاع السكن بغرض ضمان إنجاز مشاريعهم.

وحسبما أفاد به بيان لهذه المؤسسة العمومية، أمس الإثنين، فقد تم منح "ضمانات لـ 159 صفقة مخصصة لمجال السكن، مع دعم 333 متعاملا متعاقدا من القطاع ذاته بمبلغ إجمالي يناهز 53,363 مليار دج لأكثر من 3400 عملية تسبيق نقدي على أوضاعهم، من أجل تمكينهم من ضمان إنجاز مشاريعهم".

ومع نهاية السداسي الأول من السنة الجارية 2024، تضم محفظة الصندوق – يضيف البيان - "أكثر من 1860 شركة في قطاع السكن كمصلحة متعاقدة، ممثلة 20 بالمائة من إجمالي محفظة العملاء"، مع الإشارة إلى "استفادة هذه الشركات حتى الآن من 5370 ضمانة، في حين يقدر إجمالي المحفظة بحوالي 70,917 مليار دج".

أما بخصوص الصفقات المندرجة في قطاع السكن التي يضمنها الصندوق، فقد بلغت إلى غاية السداسي الأول من 2024، "أكثر من 519,702 مليار دج تم تخصيصها في إطار تنفيذ 4057 مشروعا موزعا عبر كامل التراب الوطني"، حيث تعود حصة الأسد إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري بـ" 3548 مشروع بمبلغ 295,972 مليار دج".

ويتجسد دور الصندوق حسب ذات المصدر، في منح كل أشكال الضمانات والتسبيقات على الفواتير ووضعيات المشاريع كحل لمشكل المستحقات على الدولة، ولا سيما إذا تعلق الأمر بالحائزين على الصفقات العمومية في شكل شركات صغيرة ومتوسطة، والتي تتأثر خزينتها بشكل ملموس حينما يحدث تأخيرات في مدة دفع سداد المستحقات".

كما يخول الصندوق "بشكل استثنائي بالدفع المباشر للفواتير ووضعيات المشاريع التي لم يتم تسويتها خلال المواعيد التعاقدية المنصوص عليها في الصفقة، وذلك لصالح الشركات المنفذة، أما التكاليف المالية الناتجة عن هذا الإجراء يتحملها إما العملاء أنفسهم في سياق التسبيق على وضعيات المشاريع، أو الفوائد الافتراضية المستحقة لأصحاب الصفقات فيما يتعلق بتعبئة المستحقات، كوسيلة لمساعدة الشركات التي تواجه تأخيرات في الدفع"، يضيف البيان.

وللإشارة، فقد بادر الصندوق بـ "تبسيط الإجراءات ووضع طرق ووسائل حديثة تسمح بتمويل المشاريع الضرورية وذات البعد الاستراتيجي والموجهة أساسا من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، مما يسمح بتسليمها في الوقت المحدد مع تقليل حدوث تكاليف إضافية".