عين الدفلى: استرجاع قطع نقدية تعود إلى الدولة الموحدية

تمكنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بولاية عين الدفلى من استرجاع ممتلكات ثقافية ثمينة، متمثلة في مجموعتين نقديتين من معدن الفضة.

وأفاد بيان وزارة الثقافة، اليوم، أنه "في إطار الجهود المبذولة لحماية تراثنا الثقافي، وباعتبار الهيئات الأمنية شريكا هاما لوزارة الثقافة والفنون في هذا المجال، تمكنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بولاية عين الدفلى من استرجاع ممتلكات ثقافية ثمينة، متمثلة في مجموعتين نقديتين من معدن الفضة تعودان إلى فترة حكم الدولة الموحدية، وذلك عبر عملية أمنية دقيقة ومحكمة أسفرت عن حجز واسترجاع 182 قطعة نقدية".

وحسب البيان، فإن هذه المجموعة النقدية تتمتع بقيمة تاريخية كبيرة، تبرز "جزءًا مهما من تاريخ الجزائر في العهد الإسلامي الوسيط".