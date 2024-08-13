ترامب سيهرب إلى هذه الدولة إذا خسر في الانتخابات

قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب إنه سيذهب إلى فنزويلا إذا خسر الانتخابات الأمريكية.

جاء ذلك خلال مقابلته مع الملياردير إيلون ماسك، حيث رأى ترامب إنهما قد يلتقيان في المرة المقبلة في فنزويلا إذا خسر انتخابات نوفمبر. وقال ترامب لماسك: "إذا حدث شيء ما في هذه الانتخابات، فسوف نلتقي في المرة المقبلة في فنزويلا، لأنها ستكون مكانًا أكثر أمانًا للقاء من بلدنا".

وسبق أن أطلق ترامب مرارًا وتكرارًا ادعاءً غير مؤكد حول إطلاق فنزويلا سراح سجنائها إلى الولايات المتحدة، حيث كان ترامب يزعم أن فنزويلا تطلق سراح المجرمين العنيفين من سجونها وترسلهم إلى الولايات المتحدة كمهاجرين غير شرعيين، وبالتالي تقلل من معدل الجريمة لديها.