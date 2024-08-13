نحو إطلاق نشرية جوية خاصة بالغابات

يجري التنسيق بين الديوان الوطني للأرصاد الجوية والمديرية العامة للغابات، من أجل إطلاق نشرية جوية خاصة بالغابات، لتسهل مستقبلا الحصول على المؤشرات المناخية أثناء مختلف عمليات التدخل الميدانية على مستوى الغطاء الأخضر عبر الوطن.

وأكد المدير الفرعي لحماية الأملاك الغابية بالمديرية العامة للغابات، سعيد فريطاس، اليوم الثلاثاء، إنه "يجري التنسيق مع الديوان الوطني للأرصاد الجوية للقيام بإعداد نشرية جوية خاصة بالغابات قصد رصد أحوال الطقس وسرعة الرياح ونسبة الرطوبة ودرجات الحرارة".

وشدّد فريطاس، خلال نزوله ضيفا على أمواج الإذاعة الجزائرية، على أهمية هذه النشرية، باعتبار أن التغيرات والعوامل المناخية مؤشرات مهمة للوصول إلى نقاط حرائق الغابات.

ومن جهة ثانية، أكد المسؤول ذاته على نجاعة الاستراتيجية الحالية المتبناة لمكافحة حرائق الغابات، كاشفا أنه تم التحكم في جميع الحرائق التي شبت مؤخرا بعدد من ولايات الوطن.

وقال فريطاس إن "الانطلاق الفعلي لموسم مكافحة حرائق الغابات كان منذ شهر ماي الفارط بعد أشهر من التحضيرات الجارية عن كثب، بفضل خطط عمل تم انتهاجها بإشراك عديد القطاعات".

وأشار ضيف الإذاعة، إلى أن حرائق الغابات لم تسفر عن أية خسائر بشرية ولا إصابات وسط السكان رغم قربها من الحزام السكاني بفضل تدخلات فرق متنقلة من أجل إخماد البؤر المشتعلة.

ونوه ذات المتحدث، بجهود الدولة الرامية للتقليل من أخطار حرائق الغابات، داعيا المواطنين إلى التبليغ عن هذه المخاطر كونهم القاعدة الأساسية التي تلعب دورا كبيرا في الجانب الوقائي.